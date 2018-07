Cadillac werkt weer aan coupé

Door: BV

Het gebeurt niet vaak dat Cadillac een coupé bouwt. En het is natuurlijk ook een ver-van-ons-bed-show. Waar kan je in Europa nog een Caddy krijgen? Maar wanneer het Amerikaanse topmerk van GM zich aan die koetswerkvorm waagt, is het meestal spectaculair. En het lijkt erop dat er weer ééntje klaar staat.

Wellicht concept car

In de media duiken rond deze tijd deze patentbeelden op. Het gaat wellicht om een concept car. Onder meer de smalle zijspiegels (camera’s?) wijzen in die richting. Tenzij Cadillac de weg van de Audi E-Tron op wil. Waar of wanneer de concept car zal opduiken, is nog koffiedik kijken. Cadillac heeft alvast een traditie van opvallende en goed gesmaakte concept cars. Denk aan de Elmiraj of de Ciel. Veel sijpelde er evenwel niet van door tot seriemodellen.