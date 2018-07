Mercedes bouwt elektrische éénzitter voor Pebble Beach

Door: BV

Mercedes hield onlangs een design-workshop waarbij het bedrijf deze nieuwe sculptuur werd onthuld. De Duitsers gebruiken dat om pers en publiek op te warmen voor een nieuwe stijltaal of een nieuw model. Ditmaal kan je het werk beschouwen als de voorbode voor een concept car. Electric Silver Arrow, is hoe Mercedes de vorm omschrijft. En er komt een echt model. Niet voor klanten, wel voor show. Op het Pebble Beach Concours D’Elegance, zal dat worden getoond.

De vorm is geïnspireerd op die van de iconische racewagens van het merk uit de jaren 1930. Een lange motorkap, een enorme verticale vin en een open cockpit. Wellicht behoudt de concept al die elementen. De prestaties moeten vergelijkbaar zijn met die van de W125, die in 1938 een vliegende kilometer neerzette met een gemiddelde snelheid van 432,6km/u (lees het volledige verhaal daarover hier). Die prestaties wil Mercedes evenaren, zij het met een elektrische aandrijflijn. Want het is de bedoeling dat de creatie de aanstormende EQ-lijn met elektrische voertuigen van het Duitse bedrijf promoot.