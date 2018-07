Staking bij Fiat door Cristiano Ronaldo-transfer

Door: BV

Fiat-werknemers in de Melfi-fabriek in Zuid-Italië gaan volgende week in staking vanwege de transfer van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus. De voetballer kost € 105 miljoen.

Moederbedrijf van Fiat en Ferrari

Een deel van Ronaldo’s vergoedingen zal betaald worden door Exor. Dat is het moederbedrijf van Juventus, dat ook Fiat en Ferrari bezit. En dat is de vakbond van Fiat, de Unione Sindacale di Base, in het verkeerde keelgat geschoten. De arbeidersvakbond hekelt het feit dat het personeel van FCA (Fiat Chrysler Automobiles) in Italië al jaren om toegevingen wordt gevraagd, maar dat de berg centen om één enkele voetbalspeler aan te kopen blijkbaar wél voorradig zijn.

Werken aan de toekomst voor duizenden mensen

De vakbond geeft meteen een sneer daar de productstrategie van FCA. Het personeel moet beroep doen op sociale vangnetten in afwachting van nieuwe modellen die nooit aankomen, het moet de broeksriem aanhalen, terwijl het management miljoenen over heeft voor één personeelslid. De bond gaat verder door te zeggen dat “Fiat arbeiders het vermogen van het bedrijf voor de laatste drie generaties hebben gemaakt, maar in ruil daarvoor alleen een leven van ellende hebben gekregen”. Het gaat verder met de mededeling dat “het bedrijf moet investeren in automodellen die de toekomst van duizenden mensen garanderen”.

Zo zie je maar dat voetbal ook zonder titelambities in het WK de gemoederen verhit.