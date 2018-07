Elektrische Mini krijgt asymmetrische wielen

Door: BV

Er was al eens een elektrische Mini. Die speelde echter een minuscuul bijrolletje. Een nieuwe Mini EV zal zich wellicht meer naar het voorplan werken. Die moet volgend jaar in de catalogus staan en wordt nog dit jaar onthult. De teasercampagne is zopas gestart.

Grille en velgen

Vorig jaar kregen we van BMW een concept car voor deze variant achter de kiezen. En de eerste teasers lijken veelbelovend. De grille is overbodig, en bijgevolg dichtgetimmerd. En de wielen zullen lijken op die van de conceptcar die vorig jaar is voorgesteld. Ze krijgen een asymmetrisch ontwerp dat lijkt op een plusteken.

En wat er wél toe doet?

Over de specificaties geen woord. Maar het model zou wel eens een variatie (een light-versie) kunnen gebruiken van de elektrische aandrijflijn die debuteerde in de BMW iX3 concept. Dat model had een accuset van 70kWh en een elektromotor die 270pk opwekte. Minder capaciteit, minder vermogen, maar gedeelde componenten.