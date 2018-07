Bentley hakt historische auto in stukjes voor speciale Mulsanne

Door: BV

10 juli 2018 markeerde het begin van het eeuwfeest van Bentley. Het wordt een jaar vol feest en nostalgie. Het begint met de Mulsanne W.O., uitgevoerd door Mulliner, gelimiteerd op 100 stuks.

De speciale uitvoering wordt naar keuze geleverd in de standaardspecificatie, met normale of lange wielbasis en als Speed. Het is een eerbetoon aan oprichter Walter Owen Bentley en zijn 8 liter uit 1930.

1930 Bentley 8 liter

Die bewuste 8 liter is de laatste auto die Bentley voor zijn bedrijf ontwierp. Zijn persoonlijke auto was de tweede van de productielijn en kreeg een op maat gebouwd koetswerk van Henry Jervis Mulliner & Co - inderdaad dezelfde Mulliner die tot op de dag van vandaag Bentleys personaliseert.

Van zijn meesterwerk kon Walter Owen Bentley niet lang genieten. Hij moest hem in 1931 van de hand doen door financiële problemen. In 2006 kocht Bentley de auto terug en werd hij gerestaureerd. Daarbij werd de krukas vervangen. Het origineel wordt nu gebruikt (tentoongesteld is wellicht een beter woord) in de achterste middenarmsteun van deze speciale Mulsanne. Die is in 100 stukjes gezaagd. Andere aardigheidjes zijn specifieke tinten voor binnen- en buitenaankleding en natuurlijk de nodige badges.

Eerst op Pebble Beach

Deze Bentley is gek genoeg niet te zien op het Goodwood Festival of Speed dat dit weekend wordt gehouden. Hij is pas in augustus te zien op Amerikaanse bodem tijdens de Monterey Car Week.