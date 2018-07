BMW koopt € 4 miljard Chinese batterijen

Door: BV

BMW heeft een overeenkomst getekend met de Chinese batterijproducent Contemporary Amperex Technology (CATL). De Duitsers kopen er de komende jaren voor niet minder dan € 4 miljard accu’s. Die zullen dienen voor de elektrische auto’s van het merk.

Nieuwe fabriek in Duitsland

Een groot deel van de accu’s (voor zo’n € 1,5 miljard) zal afkomstig zijn van een nieuwe site in Duitsland. Daar wordt nu € 240 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe fabriek.

Het contract betekent niet dat BMW investeringen in een eigen batterijprogramma stopt. Accu’s zullen immers een cruciale component zijn van de auto’s van de toekomst. Maar de overeenkomst bewijst tegelijk dat China erg competitief is in de productie van batterijen.