BMW investeert 1 miljard in nieuwe fabriek voor batterijen elektrische auto's

Door: BV

BMW heeft een overeenkomst van één miljard euro getekend met China's grootste fabrikant van lithiumbatterijen, Contemporary Amperex Technology (CATL). CATL moet daarmee een Europese vestiging voor de bouw van accucellen voor elektrische auto’s uit de grond stampen.

Waar de vestiging zal komen, is nog niet zeker. Onder meer Erfut in het oosten van Duitsland en een locatie in Polen worden nog onderzocht.

BMW maakt er geen geheim van waarom het koos voor een Chinese fabrikant. Ze hadden er graag een Europees bedrijf bij betrokken, maar die waren onvoldoende competitief, klink het er.

Tegen 2025

De vraag naar accu’s zal op het Oude Continent tegen 2025 exponentieel stijgen. De jaarlijkse omzet voor die toeleveringsbedrijven kan volgens de Europese Unie over de komende zeven jaar tot jaarlijks 250 miljard euro stijgen.

Economische risico’s

De potentiële winsten zijn hoog, maar de risico’s zijn dat ook. Onder meer technologiegigant Bosch kondigde al aan dat het niet kan concurreren met Aziatische spelers en dat het - bijgevolg - afziet van de productie van eigen accusets.

's Werelds grootste producent

Europa is echter aantrekkelijk voor de industriële giganten omdat de autoproductie hier verankerd is. Daarom wordt er gemobiliseerd. Northvolt investeert in Zweden, LG in Polen en Daimler investeert zelf in productie in Duitsland. Die laatste gaat daarvoor overigens ook in zee met CATL, maar meer details gaf Daimler niet vrij.

CATL, gevestigd in de Chinese provincie Fujian, verkocht vorig jaar voor 11,85 GWh aan accu’s. Daarmee is het grootste fabrikant ter wereld. Ze leveren onder meer aan de Volkswagen Group, BMW, Daimler, Nissan en Hyundai.