Hyundai i30 spannender als N-Line

Door: BV

Hyundai heeft van de i30 de N-Line geïntroduceerd. Dat is een auto die de prestaties van de i30 N moet oproepen met specifieke stijldetails, zonder zich te bekommeren om het technische aspect dat ermee gepaard gaat. Onder de kap zit een 1,4l turbo met 140pk.

Noem de N-Line gerust voor Hyundai wat de S-Line is bij Audi. Hier houdt het specifieke voor- en achterbumpers, 18-duims lichtmetaal, een dubbele uitlaatlijn en speciale badges in aan de buitenzijde. Aan de binnenkant zijn sportstoelen te koop, is er een sportstuurwiel met geperforeerd leder en een specifieke versnellingspook. Met andere velgen en banden voelt de i30 N-Line wellicht al wat anders aan, maar er is aan de ophanging gesleuteld om wat strakker te reageren.