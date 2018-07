Spoor naar gestolen Aston Martin DB5 uit Goldfinger

Door: BV

Er is geen Aston Martin die meer tot de verbeelding spreekt dan de DB5. En dat heeft niet alleen met z’n gebalanceerde uiterlijk en klassieke elegantie te maken, maar ook met de prominente rol van de machine verschillende James Bond-films. Eén van de exemplaren die werd gebruikt tijdens het filmen van Goldfinger aan de zijde van Sean Connery, werd in 1997 gestolen. Nu is er een spoor.

In zee gedumpt

In 1997 was de DB5 in kwestie, met chassisnummer DP/216/1, in het bezit van een autoverzamelaar. Die had de auto in een beveiligde opslagplaats staan. Goed beveiligd. Maar de auto ging er niettemin in rook op. Er waren geen sporen, het alarmsysteem ging niet af en de beveilingsmedewerkers merkten niets.

En weer opgedoken

Er gingen wilde geruchten dat de auto uit een vliegtuig in de Oceaan was gedumpt. Maar recente informatie suggereert dat de auto is ‘ontvoerd’ naar het Midden-Oosten. Art Recovery International, een bedrijf dat zich specialiseert in het opsporen en terughalen van (waardevol) gestolen goed, heeft een tip gekregen die als geloofwaardig wordt beschouwd. Hard bewijs - een foto van het chassisnummer - kwam nog niet boven water.