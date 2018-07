Waymo rijdt elke dag 40.000km zonder chauffeur

Door: BV

Waymo, het project voor zelfrijdende auto’s dat voorheen onder Google geparkeerd was, en inmiddels een onafhankelijk bedrijf geworden is onder de overkoepelende holding, kwam met dat cijfer naar buiten.

In het totaal heeft Waymo inmiddels meer dan 12 miljoen kilometer afgelegd met auto’s die zal rijden, bovenop bijna 6 miljard kilometers in simulaties. Waymo-baas John Krafcik kwam met de cijfers naar buiten op een conferentie in Santa Fe, in de Amerikaanse staat New Mexico.

De volgende stap

Momenteel test Waymo met 600 Chrysler Pacificas in 25 steden. Elk leggen ze zo’n 70km per dag af. Maar het bedrijf is klaar voor de volgende stap. Het bedrijf wil zo snel mogelijk 20.000 Jaguar I-Pace cross-overs en nog eens 62.000 Chrylser Pacifica’s in dienst nemen. De lancering voor een commerciële rittendienst - Uber zeg maar, zij het zonder bestuurders - zou er nog voor dit jaar kunnen zijn.

Momenteel gebruiken meer dan 400 inwoners van Phoenix een app om de zelfrijdende Chrysler-minibusjes op te roepen. Want het is natuurlijk niet voldoende om de auto’s zelf te laten rijden - je moet het ook allemaal kunnen beheren en - het belangrijkst van allemaal, wellicht - factureren.