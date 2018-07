Studie: slechts 11% bestuurders wil zelfrijdende auto

Door: BV

Automerken en technologiegiganten pompen miljarden in zelfrijdende auto’s. Maar voorlopig lijkt het erop dat de overgrote meerderheid van de consumenten er niet van wakker ligt.

Zelfrijdende auto? Nee, dank u.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat chauffeurs voornamelijk sceptisch zijn over de nieuwe technologie. Een nieuw onderzoek van het Amerikaanse Consumer Reports, toont nog minder enthousiasme voor zelfrijdende auto’s. Volgens die resultaten wil slechts 11% van de bestuurders die de komende twee jaar een nieuwe auto willen aanschaffen op één of andere manier investeren in autonome rijtechnologie. Die resultaten liggen nog lager dan die van een eerdere studie, die aangaf dat ongeveer de helft van de klanten interesse toonde.

Andere veiligheidstechnologie

Het gaat dan niet noodzakelijk om de duurste systemen die geheel autonoom rijden (zij het beperkt) mogelijk maken. Genre autopilot van Tesla. Ook bij andere systemen is het enthousiasme eerder beperkt. Een cruise-control met radar (28%) , dodehoekwaarschuwing (45%) of zelfs een achteruitrijcamera (51%), bijvoorbeeld.