Studie: helft mensen wil geen zelfrijdende auto

Door: BV

Automerken vallen over elkaar heen en spenderen tegenwoordig miljarden in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Allen zien ze een toekomst waarin de bestuurder niet langer het stuur hoeft te nemen. En daar hoort natuurlijk ook een verdienmodel bij.

Uit een nieuwe studie, die Gartner Consumer Trends in Automotive heet, blijkt echter andermaal dat niet alle consumenten zitten te wachten op zelfrijdende auto’s. Uit vragen die werden gesteld aan bestuurders in de VS en Duitsland, mag blijken dat 55% geen zelfrijdende auto wil. Dat aantal stijgt tot 70% wanneer de bestuurders als ze dat willen nog de volledige controle (wat een relatief begrip is, zelfs vandaag reeds) over het voertuig kunnen krijgen. Die resultaten bevestigen in grote mate de conclusies van een onderzoek dat de Universiteit van Michigan eerder al uitvoerde.

Elektronische prullen

Volgens onderzoeksbureau Gartner is wantrouwen in technologie de grootste hindernis. Uit de resultaten blijkt dat de consumenten uit hun dagelijkse ervaring met elektronica en gesofisticeerde apparatuur (zoals een smartphone) geleerd hebben dat die toestellen regelmatig steken laten vallen of botweg slecht functioneren. Ze vrezen (wellicht niet onterecht) dat ook een zelfrijdende auto bloot kan staan aan soortgelijke mankementen.