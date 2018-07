Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne, 66, overleden

Door: BV

Voormalig Fiat Chrysler Automobiles (FCA) CEO, Sergio Marchionne, is overleden aan complicaties van een schouderoperatie. De aankondiging werd gedaan door FCA-voorzitter John Elkann: “Helaas is wat we vreesden uitgekomen. Sergio Marchionne, man en vriend, is niet meer”.

Marchionne onderging een schouderoperatie in en ziekenhuis in het Zwitserse Zürich. Maar de situatie verergerde. Afgelopen weekend kondigde het autoconcern aan dat zijn taken werden overgeheveld. Het laatste publieke optreden van de Italiaanse Canadees dateert van 26 juni, wanneer hij een nieuwe Jeep Wrangler cadeau deed aan de Italiaanse Carabinieri.

Sergio Marchionne werd in 1952 in Italië geboren en teerde het tij bij de Fiat-groep als één van de belangrijkste personen achter de alliantie met Chrysler. Hij werd in 2003 verkozen als onafhankelijk lid van de raad van bestuur van Fiat en een jaar later werd hij benoemd tot CEO. Hij werd ook de baas van Chrysler in 2009, toen de Noord-Amerikaanse gigant zwaar reorganiseerde. Op dat moment ontving de Fiat Groep een belang van 20 procent in Chrysler en twee jaar later groeide de participatie van het Italiaanse bedrijf tot 53,5 procent. Chrysler en Fiat fuseerden in 2014, onder leiding van Marchionne.