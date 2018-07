Lamborghini restaureert klassiekers met motor voorin

Door: BV

Lamborghini’s met de motor voorin zijn weer in. Dankzij de Urus SUV, zo wordt gezegd. Maar de Italiaanse nicheconstructeur bouwt al meer dan een halve eeuw auto’s met de krachtcentrale bij de voorwielen. Om dat toch nog even in de verf te zetten, restaureerde het bedrijf twee Lamborghini Espada’s die 50 jaar geleden voorgesteld werden.

Lamborghini Espada

Tussen 1968 en 1978 bouwde Lamborghini 1.226 Espadas. Allen hadden ze een 4-liter V12 met een automatische transmissie. Afhankelijk van de specificatie wekte die tussen 325 en 350pk op, terwijl er nog altijd ruimte was voor vier inzittenden.

Lamborghini Islero

En dan is er nog de eigenaardig gelijnde Islero. Een doorontwikkeling van de eerder voorgestelde 400GT. De Islero werdt slechts twee modeljaren gebouwd (225 auto’s). De motor was dezelfde V12 als in de Espada, maar hij presteerde beter.

Lamborghini zal de gerestaureerde exemplaren niet louter tentoonstellen. Het gaat er ook mee rijden. Begin september toert de klassieker-afdeling van het bedrijf ermee door de Italiaanse regio Umbrië.