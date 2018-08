Lynk&Co-sedan op Volvo-basis lekt uit

Door: BV

Het is al even geleden dat er nog nieuws was van Lynk&Co - het jongste merk van Volvo-eigenaar Geely. Maar nu zijn er online foto’s van de 03 opgedoken. Dat is een compacte sedan die volgende maand op de Chengdu Motor Show debuteert.

Gekende stijl

De sedan adopteert de vormgeving met hoog gemonteerde LED-dagrijlichten en een brede doorlopende band die naast de grille ook de conventionele verlichting huisvest van de eerder voorgestelde crossovers.

Volvo-platform

De details worden volgende maand bekendgemaakt, maar de 03 zal rijden op de compacte modulaire architectuur die samen met Volvo is ontwikkeld. Het platform is al voor een handvol verschillende modellen gebruikt, waaronder de nieuwe Volvo XC40.

Motoropties zullen waarschijnlijk worden gedeeld met andere Lynk&Co-modellen. We verwachten een instapmodel met 1.5-liter driecilindermotor die ongeveer 150pk produceert. Erboven komt een 190pk sterke 2-liter en later volgen nog een stekkerhybride en een louter elektrisch model.