Ferrari-aandeel onderuit na reality-check

Door: BV

De Fiat-Chrysler-group moest vorige maand het onverwachte overlijden van topman Sergio Marchionne slikken. Hij stond sinds 2004 aan het roer van het bedrijf, reorganiseerde het en was de architect van de fusie met Chrysler.

Optimist

Dat zijn echter de positieve aspecten van het Marchionne-bestuur. Er waren er ook negatieve. Zo was de man aan zijn eerste leugen niet gebarsten. Marchionne sneed gretig in het modellengamma van merken, drukte de pauzeknop voor investeringen in en hing steevast een erg positief beeld van de toekomst op. Kwamen de beloofde nieuwe modellen er effectief, dan hadden ze niet zelden een vertraging van vele jaren.

Ferrari

Hetzelfde ‘optimisme’ hanteerde hij bij het voorspellen van financiële resultaten. Vorige week moest FCA al een winstwaarschuwing geven, na slechte halfjaarresultaten. Dat aandeel ging er sinds 25 juli 16% op achteruit. En nu dook het aandeel van Ferrari omlaag. Dat merk verdubbelde de afgelopen 2 jaar z’n winstcijfers en trok naar de beurs (wat ook al enkele investeerders een kater opleverde). Vandaag zal nieuwbakken Ferrari-directeur (eveneens ter vervanging van Marchionne) Louis Camilleri zich verplicht te bekennen dat de doelstellingen voor het merk nogal ‘optimistisch’ waren en zowel risico’s als opportuniteiten omvatten. Lees daar maar tussen de regels. Het aandeel van het Italiaanse sportwagenmerk ging prompt 12% achteruit.