Fiat Chrysler noteert zware winstdaling

Door: BV

Eerder deze week moest Fiat Chrysler het nieuws van de dood van CEO Sergio Marchionne slikken. Hij wordt opgevolgd door Mike Manley, die woensdag al de onaangename taak had om slechte bedrijfsresultaten bekend te maken.

Winstdaling

De FCA-aandelen doken 10% omlaag omwille van een onverwachte daling van 35% van de nettowinst. FCA zei dat de gecorrigeerde winst vóór rente en belastingen (EBIT) voor de periode april-juni met 11 procent zakte tot 1,7 miljard euro ($ 1,99 miljard). Ruim onder de verwachtingen van de markt. De netto-omzet steeg met 4 procent, in lijn met de verwachtingen. Manley wees met de vinger naar de China, waar de markt meer uitdagingen stelt dan verwacht. De gekibbel van Trump over importheffingen is wellicht een grote bron van zorgen voor de man.

De 54-jarige Mike Manley, die voorheen bij FCA aan het hoofd stond van het merk Jeep, moet nu de strategie van de onverwacht overleden Marchionne verder uitvoeren. Daarbij hoort onder meer de afsplitsing van onderdelenfabrikant Magneti Marelli.