Toyota ziet Isuzu niet meer zitten

Door: BV

In november van 2006 ondertekenden Toyota en Isuzu een overeenkomst voor de gezamenlijke ontwikkeling en bouw van dieselmotoren. Tegelijk nam Toyota een belang van 5,89% in Isuzu, waarvan de waarde momenteel geschat wordt op € 630 miljoen. Maar beide bedrijven komen nu op hun stappen terug.

Er komt niets van

Toyota verloor het afgelopen decennium zijn interesse in dieselmotoren. Beide bedrijven geven dan ook aan dat er ‘weinig specifieke vooruitgang geboekt is bij deze en andere samenwerkingsinspanningen’. Toyota zal daarom zijn belang in Isuzu verkopen.

De twee Japanse constructeurs geven niettemin aan open te blijven staan voor de mogelijkheid van een toekomstige samenwerking. Voor de goede verstaander…