Te koop/ villa mét (onder andere) eigen kartbaan

Door: BV

Natuurlijk zijn er huizen in allerlei soorten en maten. Er zijn er natuurlijk die erg apart en exclusief zijn. Maar zelfs in die categorie is een villa met een heuse kartbaan in de achtertuin nog steeds apart.

In Noord-Ierland, waar het meer regent dan wat anders, staat deze droomvilla. Met een uitzicht op U tegen te zeggen. En ook met een binnenzwembad, een collectie badkamers, sauna’s, jacuzzi’s en een bioscoop. In de garage past een hele collectie auto’s. Buiten vind je dan weer een helikopterplatform… en een complete kartbaan.

Officiële wedstrijden organiseren

Die outdoorpiste is niet eens van de minste. Ze voldoet aan de eisen van de Motor Sport Association. Je kan er dus zomaar een officiële kartrace houden als je wil. De lengte van de omloop is een kilometer.

Alles samen is te koop voor 3 miljoen dollar. Dat is niet eens zo gek als je ziet wat je krijgt…