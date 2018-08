Daar is de nieuwe BMW Z4 (officieel)

Door: BV

Afgelopen weekend brak de BMW Z4 al uit z’n schelp. Nu hebben we de eerste officiële beelden van de nieuwe roadster van het bedrijf. Die flatteren meer dan de eerder gelekte belden. Op 23 augustus gaat het model in première op de Monterey Car Week in Californië.

BMW Z4 M40i

Je kijkt naar de BMW Z4 in M40i-gedaante. Uitgerust met wat - wellicht - de krachtigste motor van allemaal wordt. Een echte M staat immers niet op het programma. De dubbel geblazen 3-liter zes-in-lijn zal zo’n 380pk ontwikkelen. Elektronisch gestuurde dempers, een sportophanging en een blokkeerbaar differentieel voor de aangedreven achterwielen is allemaal aanwezig. Meer dociele motorversies volgen later.

De scherpe koetswerklijnen, lage motorkap, schuin opgestelde voorruit en twee vaste rolbeugels zullen vanzelfsprekend aanwezig zijn op elk exemplaar. Maar de geventileerde voor- en achterbumpers, het dubbele uitlaatsysteem en de achterdiffuser met metaalkleurige accenten, is wellicht specifiek voor deze variant.

Werp een blik in het interieur

Het interieur was nog niet eerder te bekijken. De Duitsers kozen er voor de voor hand liggende mix van sportiviteit en technologie. Je kijkt er onder meer op een digitaal instrumentarium. Net zoals in de nieuwe BMW 8 Coupé. De slanke middenconsole heeft een wegklapbaar paneel dat een kleine opslagruimte, een USB-poort en een draadloze smartphone-lader aan het zicht onttrekt.