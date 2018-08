VW roept Tiguan en Touran terug wegens brandgevaar

Door: BV

Volkswagen roept wereldwijd niet minder dan 700.000 auto’s terug van het type Tiguan en Touran. De oorzaak is een slecht geïsoleerde LED-module. Die kan kortsluiting en, in extremere gevallen, brand veroorzaken.

Allemaal

Het gaat om alle exemplaren van bovenstaande modelrijen die geproduceerd zijn tot 5 juli 2018. Eigenaars zullen, naar we veronderstellen, persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Een controle of aanpassing van de betrokken componenten zal op kosten van de constructeur gebeuren. Of het euvel reeds tot brand heeft geleid, is niet geweten.