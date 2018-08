Rolls-Royce doet snobistisch over surfplank

Door: BV

Tesla verkocht onlangs op één dag tijd 200 surfplanken. En goedkoop waren die niet. Rolls-Royce kan dat ook, maar daar vinden ze 200 stuks lang niet exclusief genoeg. En je moet voor een surfplank toch minstens € 35.000 vragen, niet?

Eén exemplaar

Anna Paulowna is de naam van het hoofdbestandsdeel waaruit Rolls-Royce haar 2,7m lange surfplank optrok, een boom met oorsprong in China. Het Engelse Woodpop hielp daarbij en voegde ook wat walnoothout, esdoorn, Afrikaans hardhout en berkenhout toe. Plus een dosis 24-karaats bladgoud. Je moet de prijs tenslotte kunnen verantwoorden.

Het gaat om een uniek exemplaar, maar als je het erg vriendelijk vraagt, maken de Britten er wellicht nog wel één.