Mercedes S-Klasse kan boodschappen projecteren

Door: BV

Verlichtingstechnologie is een stokpaardje van Mercedes. En bij de jongste evolutie van de Mercedes S-Klasse legt het bedrijf de lat weer hoger. De lampen zijn zo geavanceerd dat ze in theorie tekstboodschappen op de grond voor de auto kunnen projecteren. Dat zal wellicht nog niet meteen gebeuren, maar er zijn andere toepassingen die de Duitsers graag introduceren.

Digital Light

Het nieuws systeem is Digital Light gedoopt. De LED-lampen zijn uitgerust met een chip die meer dan een miljoen micro-reflecteren bevat. Die kunnen patronen in het licht projecteren. Letters, maar ook illustraties.

Mercedes-Benz haalt de veiligheidsvoordelen van de uitvinding aan. Zo kunnen de koplampen samenwerken met de camera’s en sensoren van een voertuig om rijstroken, pijlen en symbolen op de weg te projecteren. Een waarschuwing dat het glad is bijvoorbeeld. Of dat je werken nadert. Of waar je hoort te rijden… Een visuele ondersteuning van de veiligheidssystemen, noemt het merk het.

Natuurlijk kan de auto veel van die waarschuwingen ook weergeven op het dashboard (wat ook gebeurt), waar ze in elk geval andere weggebruikers niet kunnen verwarren. Of Mercedes eventuele negatieve effecten op andere weggebruikers overwoog, is niet geweten.