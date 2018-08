BMW Z4 M40i in vol ornaat

Door: BV

Op Pebble Beach, in de buurt van het Californische Monterey, stelt BMW de nieuwe Z4 voor. En meer specifiek: de BMW Z4 M40i First Edition. Een speciale serie die de wedergeboorte van de compacte roadster van het merk (de oude Z4 is al een tijdje uit productie) mag vieren.

Het gros van de gegevens lekte eerder al uit. We herhalen nog even dat de Duitser in deze uitvoering wordt aangedreven door een 340pk sterke zes-in-lijn. Voldoende voor een sprint naar 100km/u in 4,6 seconden. Elektronisch gestuurde dempers en een intelligent differentieel tussen de aangedreven achterwielen is standaard.

First Edition

Wie er snel bij wil zijn kan een exemplaar in Frozen Orange op de kop tikken. De softtop is antracietkleurig, er zijn tweekleurige lichtmetalen velgen (19”) en er zijn donkere spiegelhuizen. Aan de binnenkant is de First Edition dan weer afgewerkt met zwartlederen bekleding met decoratief stiksel, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, sfeerverlichting en een Harman Kardon Surround Sound System. Adaptieve LED-koplampen met matrixfunctie voor grootlicht, een BMW Head-Up Display (een primeur in een roadster) en de BMW Live Cockpit Professional met de nieuwste generatie netwerktechnologie.

Wanneer te koop?

BMW is er vroeg bij met de voorstelling van deze eerste variant. Op 19 september laat het meer weten over andere motoren (uiteraard volgen we dat in onze nieuwsrubriek). De beurspremière gebeurt op het Autosalon van Parijs (4 tot 14 oktober). Maar de wereldwijde introductie begint pas in de lente van volgend jaar.