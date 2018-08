Elektrische Jaguar E-Type in productie

Door: BV

Jaguar neemt de elektrische E-Type in productie. De leveringen starten vanaf de zomer van 2020.

E-Type Zero

Een jaar geleden stelde Jaguar de E-Type Zero voor. Eigenlijk een studieprojectie waarbij een elektrische aandrijflijn in een klassieke E-Type werd gelepeld. De auto liep wereldwijd in de kijker toen hij werd gebruikt tijdens een koninklijk huwelijk aldaar. Jaguar claimt dat het na een stroom van positieve reacties, weinig anders kan dan de geëlektrificeerde klassieker in (beperkte) productie nemen.

De originele E-Type Zero tapte z’n stroom uit een 40kWh accuset die qua gewicht, afmetingen en inplanting gelijkaardig was aan die van de originele zescilindermotor van de E-Type. Technische specificaties over het model dat Jaguar Classic binnenkort bij elkaar begint te vijzen, geeft het merk nog niet vrij. Wel duidelijk is dat het ingebouwde scherm en digitale instrumentarium, zijn gebleven. De prijs? Die krijg je wellicht alleen als je Jaguar om een bestelbon vraagt.