Porsche Project Gold is geschifte 993 Turbo

Door: BV

Porsche doet al een tijdje geheimzinnig over het ‘Project Gold’. En nu weten we wat het is: een bijzonder exclusieve Porsche 993 Turbo. En we gaan maar meteen de kat de bel aanbinden - het lijkt een antwoord van het merk zelf op de exclusieve Porsche-creaties van Singer.

Nieuwe motor, oude transmissie

“ Is Porsche meer van dit soort dingen van plan? ”

Onder de kap van de goudkleurige 911 zit een 3,6l biturbo zescilinder. Een moderne motor, aar met een vermogen van 450pk - precies hetzelfde als de originele 993 Turbo. De handgeschakelde versnellingsbak en de integraalaandrijving zijn afkomstig van Porsche Classic en zijn gelijk aan die van het origineel.

De Duitsers onderlijnen het belang van deze creatie door het chassisnummer te laten volgen op het laatste serieproductiemodel van de 993 Turbo. Dat liep in 1998 van de band.

Zeven cijfers

Het koetswerk en de velgen zijn met bijzonder veel zin voor detail afgewerkt. En hetzelfde geldt voor het interieur - een creatie van Porsche Exclusive Manufaktur. Net als de buitenzijde is het geïnspireerd op de 911 Turbo S Exclusive: zwart leder met goudkleurige accenten.

De auto gaat niet achter slot en grendel of naar het Porsche Museum. Hij gaat onder de hamer bij RM Sotheby’s, in Atlanta op 27 oktober. Sta er niet van te kijken als er een bedrag met meer dan zeven cijfers voor wordt geboden. Wat wij ons intussen afvragen: is Porsche meer van dit soort dingen van plan? Het lijkt er wel op...