BMW ziet 9-Serie wel zitten

Door: BV

De numerieke modelnamen van BMW hebben als voordeel dat je eigenlijk tot in het oneindige kan doorgaan. En de pas onthulde 8-Serie hoeft lang niet het eindstation te zijn. BMW’s designdirecteur Adrian van Hooydonk, was in een interview slim genoeg om plannen in die richting te bevestigen, noch te ontkennen. Hij liet wel meteen uitschijnen dat het geenszins voor meteen is.

Nummertjes claimen

BMW van z’n kant heeft in elk geval de merkrechten voor een 9-serie op zak. Het deponeerde overigens ook de volledige reeks ‘X-modellen’, van X1 tot X9 en alles van de i1 tot i9.