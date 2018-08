Waarom Jaguar zelfrijdende auto's met ogen bouwt

Door: BV

Twijfel over de toekomst van de zelfrijdende auto wordt in de sector niet getolereerd. De miljarden worden er met de tientallen tegelijk in geïnvesteerd. Maar er zijn nog grote hindernissen te overwinnen. Inmiddels is zeker dat zelfrijdende auto’s duurder zullen zijn, dat de verzekeringspremies ervoor wellicht niet betaalbaarder zullen worden en dat ze ook nog bij ongelukken betrokken zullen zijn.

Wantrouwen

Er zijn nog meer uitdagingen. Zwakke weggebruikers blijken autonoom rijdende auto’s te wantrouwen. Vooral bij oversteekplaatsen. Menselijke chauffeurs maken oogcontact en kunnen gebaren maken om te laten weten dat ze kunnen oversteken. Zelfrijdende auto’s doen dat niet.

Zie je mij?

Jaguar Land-Rover start nu een onderzoek met zelfrijdende capsules die voorzien zijn van grote ogen. Die rijden in een gesimuleerd straatbeeld in het Engelse Coventry. Cognitieve psychologen zullen analyseren hoe mensen reageren voor- en nadat ze oogcontact hebben gemaakt met de machine. Het bedrijf wil in kaart brengen hoeveel informatie de voetganger wil om vertrouwen te krijgen in interactie met de zelfrijdende auto.