Autoverzekering zelfrijdende auto wordt niet goedkoper

Door: BV

Autonome rijtechnologie belooft de manier waarop we ons verplaatsen te veranderen, maar volgens studies van Bloomberg zal dat niet zorgen voor lagere verzekeringspremies. Wellicht verandert de manier waarop we betalen wel.

Verzekeringsmaatschappijen moeten volgens onderzoek nog niet meteen vrezen voor hun winsten. De bestuurders en voertuigen zullen immers nog steeds dekking nodig hebben. Bloomberg verwacht wel dat er specifieke producten voor zelfrijdende auto’s zullen verschijnen.

Wat mogelijks wel wijzigt, is wie betaald voor de dekking. Nu is dat bijna altijd de eigenaar. Maar omdat automobielfabrikanten steeds meer heil zien in een verhuurmodel (waarbij je nooit meer eigenaar wordt van het voertuig), ligt het voor de hand dat in de toekomst de automobielfabrikant de rekening zal betalen. Volvo gaf in 2015 bijvoorbeeld al aan het dat het voor elk ongeval “de volledige aansprakelijkheid” zou aanvaarden wanneer een Volvo autonoom opereerde. Inmiddels reed een zelfrijdende Volvo een fietser dood tijdens testen in Arizona, maar voor dat ontwikkelingsvoertuig deed Uber - wiens technologie dan werd gebruikt - de afhandeling.

Bent u verzekerd tegen hacking?

Eén van de nieuwe producten waar verzekeringsmaatschappijen nu al aan denken, is de verzekering tegen hacking. Autofabrikanten beweren dat hun producten veilig zijn, maar specialisten zijn het erover eens dat hacking in een toekomst van autonoom rijden, draadloze software-updates en alles controlerende apps, een probleem wordt. De sector bereidt zich nu al voor.

Voorts weten de verzekeraars nu al dat alle sensoren en camera’s in zelfrijdende auto’s er wel voor kunnen zorgen dat het aantal ongelukken daalt, maar tevens dat het schadebedrag door al die technologie groter zal zijn wanneer er toch een ongeluk plaatsvindt. Geen reden dus om de premies te laten dalen.

Die domme gewone bestuurders

Nu al maakt de sector zich op om ‘de mens’ de schuld van ongelukken te geven. Er wordt immers gewezen naar de overgangsperiode, waarin de veilige autonoom rijdende auto’s het verkeer zullen moeten delen met de onberekenbare, onveilige menselijke bestuurders. Die zullen ongevallen veroorzaken, ook met zelfrijdende auto’s.

Tenslotte zeggen verschillende spelers, stilletjes, dat die autonome technologie misschien niet helemaal perfect zal zijn. En dat ook in de toekomst een zelfrijdende auto wel iets fout zou kunnen inschatten.