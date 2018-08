Kia Proceed is nu shooting brake

Door: BV

Eerder dit jaar stelde Kia al de nieuwe Ceed voor. Als vijfdeurs. Op 13 september zal het merk van de nieuwste generatie de Proceed voorstellen. Dat is niet langer een driedeurs. Dat segment is immers op sterven na dood. De nieuwe Proceed volgt het recept van de shooting brake (de moderne interpretatie, met vijf deuren, niet de klassieke met drie deuren).

Zoals de concept... bijna

Een voorbode voor de nieuwe koetswerkvorm in de Ceed-familie kregen we vorig jaar al achter de kiezen. De productieversie wordt, dat kunnen we al concluderen op basis van deze eerste plaagfoto, een bravere interpretatie van die lijnen. De motoren zullen identiek zijn aan die van de vijfdeurs Ceed, waarvan je hier alle details vindt.