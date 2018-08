Politie valt binnen bij BMW Zuid-Korea

Door: BV

30 rechercheurs van de Zuid-Koreaanse politie zijn binnengevallen bij het hoofdkwartier van BMW in dat land. De autoriteiten zijn er op zoek naar bewijs dat de fabrikant informatie heeft achtergehouden, of verkeerde informatie heeft verspreid, over een gevaarlijk defect aan z’n voertuigen.

Brandgevaar

BMW zag zich in de VS eerder al verplicht om niet minder dan 1,4 miljoen BMW’s terug te roepen omwille van brandgevaar, zij het met een verschillende oorzaak. In Zuid-Korea alleen al werden dan 106.000 auto’s van 42 verschillende uitvoeringen van het merk naar de dealer geroepen voor een ander euvel. Dat lag in Zuid-Korea alleen al aan de oorzaak van tientallen branden. Uiteindelijk besloot BMW ook in Europa 324.000 auto’s met dieselmotor terug te roepen.

Doofpot?

Het probleem met al te vurige BMW’s sleept inmiddels al jaren aan. In een mededeling liet het Duitse bedrijf zelf weten al sinds 2016 op de hoogte te zijn, maar pas recent de oorzaak te hebben ontdekt. Van de betrokken voertuigen wordt het uitlaatgasrecirculatiesysteem vervangen. De Koreaanse overheid wil in een onderzoek nagaan of het merk de boel niet onder de mat probeerde te vegen.