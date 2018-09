Lando Norris vervangt Vandoorne bij McLaren

Door: BV

Het is officieel. McLaren kondigde afgelopen weekend na de Italiaanse Grand Prix aan dat Stoffel Vandoorne het volgende seizoen niet meer voor het team rijdt. Carlos Sainz, die Fernando Alonso zal vervangen, gaat samenwerken met jong Brits talent Lando Norris.

Hoewel Fernando Alonso z’n stuur aan de haak hing, was dat toch geen goed nieuws voor Vandoorne. ‘Gecompliceerd’, klinkt het, omdat in de Formule 1 een stevig potje kunnen sturen slechts een klein deel is van het succes. Daarbovenop wijdt het team uit Woking ene gebrek aan resultaten liever aan de operator, dan aan de uitrusting.

Norris, een huispiloot

Er werd gefluisterd dat Esteban Ocon, uit het Mercedes-programma en onder contract bij Force India, wel eens het zitje van de Belg zou kunnen krijgen. Maar het werd uiteindelijk de 18-jarige Lando Norris, die sinds 2017 deel uitmaakt van de McLaren-stal en als testrijder al een hoop kilometers op de teller heeft staan. Hij werd vorig jaar gekroond tot Europees kampioen in de Formule 3 en dit seizoen staat hij op de vierde plaats in het Formule 2-kampioenschap.

Lando Norris beschikt niet alleen over de vereiste vaardigheden, maar ook over financiële middelen. Het fortuin van Adam Norris, de vader, wordt geschat op meer dan £ 200 miljoen, iets waar het talent van ‘onze’ Vandoorne helaas niets aan kan doen.