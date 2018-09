Toyota roept 200.000 Priussen terug voor brandgevaar

Door: BV

Het is wat met brandgevaarlijke auto’s de jongste tijd. Vorige maand nog moesten BMW en VW mea culpa slaan en nu is het Toyota. Dat roept 200.000 Priussen terug, allen gebouwd na 2016.

Brandgevaarlijk

De kabelboom die in contact komt met de afdekking ligt aan de oorzaak van het probleem. Die kan de kabelboom beschadigen wat kortsluiting en tenslotte brand veroorzaakt. Een controle en het aanbrengen van wat extra bescherming moet het euvel verhelpen.

De 200.000 getroffen exemplaren worden allemaal in de VS, dat terzake een strengere wetgeving kent, teruggeroepen. Het gaat er om bijna alle sinds 2016 geleverde exemplaren. Over een terugroepactie in Europa bereikte ons nog geen nieuws. De Prius hier verschilt op elektrisch vlak niet van de Amerikaanse.