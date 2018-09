Spyker krijgt geen nieuwe motoren van Koenigsegg

Door: BV

Er wordt in de autosector inmiddels vooral gegniffeld en met de ogen gerold wanneer het Nederlandse Spyker met nieuws komt. De nichefabrikant gooide in het begin grote ogen met z’n opvallende en buitensporig afgewerkte sportwagens. Maar vanaf 2007 ging het snel bergaf met het bedrijf en stapelde het vooral mislukkingen op.

Nog eens mis

Een F1-avontuur in 2007 zorgde voor een financiële kater. In 2010 realiseerde het kleine bedrijf de overname van Saab, om al snel tot de conclusie te komen dat het dat schip niet kon bijsturen. En over een nog langere tijd beloofde het merk onder eigen naam nieuwe modellen en versies die er niet kwamen. In 2017 kondigde Spyker nog aan dat Koenigsegg voor het bedrijf een 5-liter V8 met 600pk zou bouwen. Die zouden in de V8 Preliator een plaats vinden. 50 gesloten exemplaren en 100 open versies zou Spyker daarvan bouwen. Maar de deal is dood.

Koenigsegg zegt dat het nog steeds geen enkele motor voor Spyker bouwde. Omdat Spyker, zonder in details te treden, niet aan z’n verplichtingen voldeed. En zo wordt het lijstje met mislukkingen weer wat langer.