Navigatie voor je Jaguar of Land Rover klassieker

Door: BV

Wie meer moderne gemakken wil aan boord van een klassieker, staat steevast voor een dilemma. Want dat betekent bijna altijd dat je de klassieke lijnen in het interieur geweld aandoet. Behalve bij Porsche (zie hier). En nu ook bij Jaguar en Land-Rover. Dat biedt vanaf nu immers een infotainmentsysteem aan met een klassiek uiterlijk. Er zijn vijf ontwerpen en vier verschillende versies, om precies bij je oude Jaguar of Land Rover te passen.

Geïntegreerde navigatie voor klassiekers

De eenheid heeft een output van 4x45 watt en omvat ook een 3,5” aanraakgevoelig scherm. Je kan ermee navigeren, maar ook je telefoon koppelen en vanzelfsprekend vangt het ook radiodeuntjes op. Niet alleen op de analoge AM en FM-band, maar ook op de digitale DAB-band.

Prijs?

Het eenheid kost vanaf € 1.334 op de Classic website van het merk. Maar dan moet het natuurlijk nog wel geïnstalleerd worden.