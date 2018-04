Nieuwe navigatie voor klassieke Porsches

Door: BV

De Classic-afdeling van Porsche heeft een radio- en navigatiesysteem ontwikkeld dat past in het standaard DIN-1 slot van klassieke Porsches met 3,5” aanraakgevoelig scherm, maar dat er toch uitziet alsof het erin thuis hoort.

Radio, navigatie en Bluetooth voor klassieke Porsche

Het systeem beschikt over 2D en 3D kaarten die zijn opgeslagen op een 8Gb microSD geheugenkaartje. Behalve radio met zes geïntegreerde functies en een 4x45W versterker die met een bij te bestellen adapterkabel rechtstreeks kan verbonden worden met de standaard aanwezige luidsprekers, beschikt het systeem ook over Bluetooth en een geïntegreerde microfoon. Dat wil zeggen dat het kan verbonden worden met een smartphone om muziek te streamen of om handenvrij te bellen.

Wat is de kostprijs?

De knopjes, materialen en vormgeving zijn speciaal ontwikkeld om naadloos aan te sluiten bij het interieur van eender welke luchtgekoelde Porsche 911, van de eerste exemplaren tot de 993 (die gebruikt is voor bijhorende foto’s). De kostprijs van al die discretie bedraagt zo’n € 1.200.