Parkings Zeebrugge overvol: 100.000 nieuwe auto’s geraken niet tot bij klant

Door: BV

Door de coronamaatregelen ligt het uitleveren van nieuwe auto’s grotendeels stil. Niet alleen in België, maar in grote delen van de wereld. Tegelijk zijn heel wat nieuwe auto’s nog steeds onderweg naar de distributiecentra. Ze waren immers al gebouwd voor het gros van de fabrieken de deuren sloot en zaten op vrachtwagens, treinen en boten. Soms zijn ze weken onderweg. Wanneer ze aankomen in de logistieke centra, kunnen ze daar niet verdeeld worden naar dealers en klanten.

Honderdduizend nieuwe auto’s vast op parkeerplaatsen

Die situatie zorgt stilaan voor problemen, onder meer in de haven van Zeebrugge. Dat is één van de belangrijke draaischijven voor nieuwe auto’s in Europa. Afgelopen jaar passeerden net geen drie miljoen auto’s door de haven.

Autobehandelaars op zoek naar extra capaciteit

Omdat nieuwe auto’s nog steeds arriveren, maar niet weg kunnen, wordt de stockagecapaciteit er stilaan nijpend. De betrokken bedrijven moeten er nu op zoek naar extra opslagcapaciteit en bekijken of ze parkings in de buurt kunnen inzetten. De bestaande parkeercapaciteit van 250 hectare, zo’n 100.000 plaatsen, is nagenoeg helemaal benut, maar er blijven nog steeds nieuwe auto’s aankomen. In China wordt de autoproductie stilaan weer opgestart en ook dat heeft gevolgen voor de haven van Zeebrugge. Onder meer in China gebouwde Volvo’s voor de Europese markt, komen er toe per trein. Die zijn hooguit een week onderweg.

De haven van Zeebrugge acht het niet helemaal uitgesloten dat de terminals na verloop van tijd zelfs schepen moeten omleiden. Naar de haven van Antwerpen bijvoorbeeld.