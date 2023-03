Europa wil digitale rijbewijzen

Door: BV

De Europese Commissie wil dat alle Europese landen omschakelen op volledig digitale rijbewijzen. Een app op een smartphone, zeg maar. Die moeten voor meer eenvormigheid tussen de rijbewijzen van verschillende landen zorgen. Na een ‘aanpassingsperiode’ zouden digitale rijbewijzen de standaard moeten worden, al houdt de EU een deur open voor wie liever een traditioneel, fysiek rijbewijs heeft.

Rijbewijs wordt een app?

De Europese Commissie ziet alleen maar voordelen aan een gedigitaliseerd rijbewijs. Wijzigingen aan de software zouden immers meteen een effect kunnen hebben op alle autorijdende Europeanen, zonder de noodzaak om een bureaucratie in stand te houden. Maar Europa ziet vooral baten voor de veiligheid. Overtredingen zouden meteen in de app kunnen opgenomen worden en het zou voor politiediensten veel eenvoudiger moeten worden om grensoverschrijdend boetes of (straf-)punten uit de delen. Er wordt zelfs gesproken over bekeuringen die meteen ind e app betaalt kunnen worden. De honger van Europa om onder het mom van veiligheid bestuurders te gebruiken als inkomstenbron is duidelijk nog niet gestild.

Tegelijk pleit de EU voor een meer tolerante houding ten aanzien van mensen met een rijbewijs van buiten het grondgebied. Het wil de lijst met naties waarvan inwoners die naar Europa verhuizen niet opnieuw een rijexamen moeten afleggen, groter maken.