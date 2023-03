Tesla Model X is nutteloos als vluchtauto

Door: BV

Heel wat gebruikers van een elektrische auto ervaren weinig beperkingen door het gelimiteerde rijbereik of de lange laadtijd. Je moet alleen wat plannen op voorhand. Die planning is al helemaal cruciaal wanneer je je EV zou willen gebruiken om misdaden te plegen. Dat ontdekten twee dieven in de Amerikaanse staat Georgia. Ze werden gevat toen ze noodgedwongen hun auto moesten opladen.

Opladen doe je beter op voorhand

Een Tesla Model X heeft een aantal handige eigenschappen voor wannabe-dieven. Hij is ruim, snel en tenzij je met de deuren open gaat rijden is hij ook best anoniem. Twee Amerikaanse dieven gebruikten hun Tesla dan ook om in te breken bij een winkel voor elektronica waar ze een flinke buit scoorden. Ze gingen er onder meer met spelconsoles en kleinere elektronica (zoals elektrische tandenborstels) vandoor. Hun auto werd geseind, maar de agenten waren te laat ter plaatse om de misdaad te verijdelen. Niet lang daarna werden de twee inbrekers toch gevat niet ver van de plaats-delict. De auto werd immers opgemerkt bij een laadstation in de buurt waar hij noodgedwongen stond op te laden. Iets waar de dieven beter op voorhand even over hadden nagedacht. De politie vond aan boord niet alleen de buit, maar ook drugs en twee handvuurwapens.