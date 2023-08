In dit land mag 'zero emissions' niet meer want: bedrog

Door: BV

In reclames voor elektrische auto’s wordt vaak gegoocheld met de term ‘nuluitstoot’. Uiteraard is dat maar een halve waarheid, want helemaal uitstootvrij zijn deze auto’s niet. In één land wil de overheid nu zelfs optreden tegen de claim ‘zero emission’.

Wanneer je een Nissan Leaf ziet, valt op dat deze auto een logo met ‘zero emission’ draagt. Ook in allerlei advertenties spreken constructeurs over hun elektrische wagens die 0 CO2/km uitstoten en dus schijnbaar uitstootvrij zijn. Schijnbaar, want wie een beetje verder denkt, weet uiteraard dat dit niet klopt. Elektrische wagens mogen dan wel het ecologische voordeel bieden dat ze geen CO2 uitstoten tijdens het rijden, maar dat betekent nog niet dat er tijdens het productieproces van de auto of bij het opwekken van de elektriciteit waarop de auto rijdt geen CO2 vrijkomt.

Dit mag wel/niet

In Australië vinden ze het welletjes met deze vorm van ‘greenwashing’. De reclamewaakhond Australian Consumer and Competition Commission (ACCC) gaat er strenger op toezien dat consumenten niet misleid worden door advertenties voor elektrische wagens. Automakers moeten kijken naar de volledige levenscyclus van hun wagens – en dus niet alleen naar wat er (niet) uit de uitlaat komt – voor ze die promoten als emissievrij.

“ In Australië vinden ze het welletjes met deze vorm van ‘greenwashing’ ”

Volgens de ACCC is de claim ‘zero emission’ in strijd met de Australische consumentenwetgeving en riskeren de fabrikanten boetes bij overtreding. De bedrijven moeten rekening houden met de impact van de grondstoffen, de productie, het transport, het gebruik en de recyclage voor ze stellen dat hun producten ‘zero emission’ zijn. Wat de ACCC wel oké vindt, is dat autobouwers spreken over “auto’s die emissievrij zijn tijdens het rijden”.

Elektrische auto’s vervuilen meer

Een bijkomend pijnpunt is dat Australië niet bepaald bekendstaat om zijn ecologische energieproductie. Het land draait nog grotendeels op steenkool. Zowat 70 procent van de elektriciteit wordt er met dergelijke centrales opgewekt, wat allesbehalve milieuvriendelijk is.

De Australische autosite Drive.com.au berichtte enkele maanden geleden over een onderzoek van Mitsubishi. De Japanse constructeur kwam tot de opmerkelijke conclusie dat elektrische auto’s in Australië, over hun hele levenscyclus bekeken (cradle to grave), schadelijker zijn voor het milieu dan auto’s met een verbrandingsmotor. Zelfs in Japan zou het CO2-voordeel van elektrische wagens eerder beperkt zijn. In Europa, waar de hernieuwbare energie via wind en zon al verder staat, zou de CO2-balans dan weer wel positief zijn voor de elektrische auto.