Frontera: Opel kiest betere naam voor opvolger Crossland

Door: BV

Om een kat een kat te noemen: het bekte altijd al wat eigenaardig, hoe Opel z’n compacte crossovers noemde: Crossland en Grandland. Van die eerste is er nu een nieuwe generatie en van de naam wordt alweer afgestapt. In de plaats komt nu een monniker uit het verleden van het merk: Frontera. Voor wie even een opfrisser kan gebruiken: de Frontera was een traditionele SUV uit het GM-tijdperk. In één of andere vorm te koop van 1992 tot 2004.

Toen eigenlijk een Isuzu, nu eigenlijk een Citroën

Die originele Frontera was eigenlijk een gecamoufleerde Isuzu Rodeo. Op dat vlak is de naam in elk geval toepasselijk, want de net als de Crossland voorheen deelt de Frontera heel wat onderdelen met de Citroën C3 Aircross. Nog meer dan bij de vorige generatie lijkt het op een oefening labeltjes kleven. De jacht op typisch Duitse kenmerken levert weinig meer op dan de vormgeving van de lichten en de grille vooraan en de minimalistische vormgeving van de wijzerplaat en de menu’s op de twee 10” grote schermen.

Het model heeft dan wel contrasterende wielbogen, maar de nadruk ligt toch veeleer op het praktische dan op het avontuurlijke. De Frontera heeft meer weg van een monovolume. Met 460 liter kofferruimte, die uitbreidbaar is tot 1.600 liter. Over de mogelijkheid om ook een derde zitrij te voorzien - mogelijk bij de evenknie bij Citroën - wordt nog niks gezegd.

Benzine, diesel of met stekker

Details over de aandrijflijnen zijn er evenmin, alsof dat niet te voorspellen valt. Reken dus op zowel conventionele als een 48V-mild hybride en zelfs een volledig elektrische aandrijfcombinatie. Een 1.2l turbobenzinemotor zal de rol van instapper voor z’n rekening nemen.

Het model wordt deze zomer op de markt verwacht. Later dit jaar komt er ook een nieuwe Grandland aan.