Al tien jaar zoekt Rolls-Royce iemand die kan wat deze man doet

Door: BV

Mark Court is een sympathieke Brit. Als sinds 2003 is hij ook de enige man die op nieuwe Rolls-Royces de optionele accentlijn aanbrengt. Ja, ook op de nieuwe elektrische Rolls-Royce Spectre. De lijn wordt aangebracht met de vrije hand. Al meer dan tien jaar zoekt de Engelse autobouwer naar iemand die de man uiteindelijk zal moeten opvolgen. Zonder succes. Wanneer hij om één of andere reden afwezig is, rolt er geen enkele Rolls-Royce met zo’n ‘pinstripe’ uit de fabriek.

Natuurlijk zijn er manieren om een accentlijn aan te brengen zonder dat er echt verf en een penseel aan te pas komt. Maar een door een machine aangebrachte lijn is niet verzoenbaar met het vakmanschap dat Rolls-Royce zo hoog in het vaandel draagt. Tenminste - die uitleg klinkt bij het luxemerk zolang Mark er opdaagt met z’n set penselen, ook al met de hand vervaardigd uit eekhoornhaar. Het begint te spannen, want de man is inmiddels de zestig voorbij.

De vaste hand van Mark Court

Voor zo’n lijn wordt een gekleurde hars gebruikt die in de lak van de auto inbijt. Het is de allerlaatste stap in de afwerking van de auto. En als het toch mis zou lopen, dan moet de auto helemaal opnieuw de lakstraat door. Er hangt dus wel wat af van de vaste hand van Court.

De penseelkunsten worden niet alleen ingezet voor lijntjes. Als er ergens ter wereld een Rolls-Royce schade heeft opgelopen, dan trekt mark er met zijn tas met penselen op uit om ook de ‘pinstripe’ te herstellen. Twee rechte lijnen zijn trouwens niet de enige bezigheid. Heel wat klanten vragen specifieke ontwerpen. Met een afbeelding die ze belangrijk vinden, of hun initialen. Ook die ontwerpt Court, om ze vervolgens met de hand op de auto te schilderen.