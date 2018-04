Nieuw platform voor Lamborghini Estoque, Audi A9

Door: BV

Audi heeft z'n zinnen gezet op een supersedan. Die zou A9 heten, nog boven de huidige A8 in de catalogus komen maar een lijnenspel hebben dat meer weg heeft van een vierdeurs coupé dan van een conventionele berline. Kwestie van in één adem zowel de aanstormende vierdeurs BMW 6-Reeks en de Mercedes CLS (onderaan het beschikbare motorenpalet) als de Porsche Panamera en Aston Martin Rapide (met de topmotoren) concurrentie aan te doen.

Het onderstel kan los gebaseerd worden op dat van de A8, maar die ontwikkeling alleen afschrijven op de A9 is iets wat de boekhouding en directie volgens insiders niet zien zitten. De oplossing? Meteen ook de Lamborghini Estoque groen licht geven. Een dikke vierdeurs staat daar nu al sinds 2008 op de verlanglijst. De Italianen (onder Audi-bewind) maakten zelfs een concept car die enthousiast werd onthaald. Het definitieve verdikt is nog niet gevallen, maar de kaarten liggen alsmaar beter. Tenminste, dat maken we op uit de signalen die de autoconstructeur uitstuurt. En aan het reeds zeer ambitieuze investeringsplan van Audi één extra model toevoegen is niet zo'n groot offer voor de amitieuze VW-directie.