Toyota investeert in nieuwe brandstofmotoren: “niet brandstof, maar uitstoot is de vijand”

Door: BV

Europa probeert de brandstofmotor al even de nek om te draaien. Een zaak die zo te zien stuit op het - al dan niet tijdelijke - ‘nee’ van de consument. Het aanvankelijke enthousiasme over de verplichte elektrificatie lijkt wat bekoeld. Van de merken die aanvankelijk hun liefde voor de batterij van de daken schreeuwden, kwamen er al heel wat op hun stappen terug. ‘Het zal zo’n vaart niet lopen’, hoor je nu bij voorvechters van het eerste uur als Mercedes of Ford. Zelfs bij de Volkswagen-groep die met dieselgate de voedingsbodem leverden voor de plotse ev-liefde, worden nieuwe elektrische modellen herbekeken en uitgesteld.

Uitstoot is de vijand

Je zou er bijna bij vergeten dat er ook heel wat merken al gans de tijd hun bedenkingen formuleren bij die verplichte technologische omschakeling. Merken die meer heil zien in andere technologie, zoals hybrides - al dan niet samen met de ontwikkeling van andere brandstoffen. Toyota, bijvoorbeeld. Dat zei recent nog dat het ‘zo lang mogelijk brandstofmotoren zal bouwen’. Tomoya Takahashi, die aan het hoofd staat van Toyota sportieve tak Gazoo Racing, liet zich dat in de pers ontvallen. “Niet de verbrandingsmotor, maar uitstoot is de vijand”.

Toyota blijft investeren in brandstofmotoren

“ Toyota zal zo lang mogelijk brandstofmotoren bouwen ”

Hij maakt duidelijk dat Toyota blijft investeren in verbrandingsmotoren, maar dat die niet noodzakelijk op benzine of diesel moeten lopen. Toyota gelooft ook in waterstoftechnologie. Het merk investeerde zowel in brandstofcellen op waterstof (die waterstof omzetten in stroom om vervolgens elektrisch te rijden) als in waterstof als conventionele brandstof. De Toyota Mirai is een voorbeeld van het eerste. Inmiddels heeft Toyota ook al werkende prototypes waarin waterstof gewoon in de motor wordt ingespoten. Een verbrandingsmotor op waterstof dus. Een piste die in het verleden ook al door BMW werd onderzocht, maar daar uiteindelijk op een dwaalspoor terecht kwam.