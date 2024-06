Dit is de nieuwe Kia... sorry, BMW 1-Reeks

Door: BV

Hier is de vierde generatie van de 1-Reeks. Tenminste, zo ziet BMW dat. In realiteit gaat het om een doorgedreven facelift van de huidige generatie. Het model wordt leverbaar met twee benzine- en evenveel dieselmotoren.

Steeds meer BMW’s met Aziatische vormgeving

Vallen we maar meteen met de deur in huis: hoewel de uiterlijke aanpassingen niet aan de proporties raken, zijn ze ingrijpend genoeg om het uiterlijk helemaal te veranderen. Nieuwe voor- en achterbumpers, velgen, en andere motorkap, een nieuwe snuit en rondom rond nieuwe lichten… Alleen de voordeuren zijn nog hetzelfde als voorheen. Het resultaat is - je kan er niet omheen - een 1-Reeks die er nòg Aziatischer uitziet dan voorheen. Er zijn zoveel mogelijk drukke lijnen aan toegevoegd. Een overduidelijke keuze om de smaak van sommige grote exportmarkten (we kijken naar jou, China) voorop te zetten. Dat deden ze in Duitsland bij heel wat andere nieuwe modellen ook al. Kijk bijvoorbeeld naar de BMW X2 - die Chinezer oogt dan menige Chinese auto. BMW denkt wellicht (mogelijks terecht) dat leasingrijders - de voornaamste afzetmarkt - de auto toch aanvinken op hun keuzeformulier. De kracht van het merkimago.

Uiteindelijk werd de 1 door alle aanpassingen 4,2cm langer en 2,5cm hoger, bij een identieke breedte. Standaard zijn er twee normale en zeven metaalkleuren. Wie daar z’n gading nog niet in vindt, kan uitwijken naar het BMW-individual-programma. Daar is niks ‘individual’ aan trouwens - het is gewoon een manier om de knapste kleuren duurder aan de man te brengen.

Twee benzines en twee diesels

Onder de kap dan: voorlopig is de instapper de 120 (nu zonder ‘i’). Dat is een 1,5l driecilinder met 48V mild-hybrid techniek en 170pk. Die gaat naar 100km/u in 7,8 seconden en verbruikt niet meer dan 6 liter per 100km. Zie je M135 op de kofferklep staan boven vier uitlaten die om aandacht roepen, dan zit er een 300pk en 400Nm sterke tweeliter viercilinder in. Die doet de oefening hierboven in 4,9 seconden en verbruikt tot 8,1l/100km. De diesels zijn veel minder ‘gedownsized’. Dat zijn nog altijd tweeliter viercilinders: een 118d met 150pk en een 120d met 163pk. Ze zijn zuiniger dan de benzines, maar dat zal weinig uitmaken. In ons land zijn ze inmiddels haast onverkoopbaar. Alle motoren worden nu met een automaat geleverd. Het pookje is niet meer.

In het interieur volgt BMW alvast één populaire trend: het grijpt het milieu aan om leder te schrappen. Een zetelbekleding van gerecycleerde PET-flessen - een stof die in essentie uit geweven plastic bestaat - is het nieuwe premium. Er grondige update van de elektronica brengt ook nog aanraakgevoelige knoppen met zich mee én er is een aanraakgevoelig sherm. Gebogen uiteraard.