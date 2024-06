Ondanks boycot opvallend veel Renault in nieuwe Lada Iskra

Door: BV

Het is al jaren geleden dat Lada nog eens met een nieuwe auto kwam. Maar hij is er nu: de Iskra. En hoewel het conflict in Oekraïne ervoor zorgde dat Renault z’n controlerende belang in Lada-moederbedrijf Avtovaz moest opgeven. En toch heeft de Iskra onderhuids opvallend veel gemeen met de Dacia Logan en Sandero. Je ziet vooral in de sedan trouwens wel wat lijnen van de Logan opduiken.

Verouderde motoren

De Iskra wordt gebouwd op het CMF-B-LS-platform van de Renault-groep. Niet dat Renault daar zelf nog iets aan heeft, maar de know-how om die bodemstructuur te bouwen was al overgedragen aan Avtovaz, voor de Westerse bedrijven er noodgedwongen afzagen van hun belang. De motoren zijn naar Europese normen erg verouderd. Het aanbod zal er starten met een 90pk sterke 1.6-liter achtklepper en handbediende vijfbak. Maar er staat ook een krachtigere 1.6 op de planning, goed voor 106pk en te krijgen met een zesbak of een automaat. Een break staat voor later op de planning.

Het spreekt voor zich dat de Iskra niet in Europa te koop zal zijn.