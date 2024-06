België betaalt 60.000 euro aan Londense verkeerstoeslag niet

Door: BV

Sinds 2003 moeten automobilisten die op een druk moment het centrum van Londen willen binnenrijden, daarvoor een extra toeslag betalen. Het heet er een 'congestion charge' omdat ze de files moest doen afnemen. De rekening is trouwens niet mals. Eén enkele toegang kost al 15 Britse Ponden, zo’n 17,6 euro. De stad noemt de maatregel een groot succes want het gebruik van het openbare vervoer, wandelen en fietsen is toegenomen en het autoverkeer is gedaald. En uiteraard heeft Londen intussen ook al onwaarschijnlijk veel geld verdiend aan de maatregel. Miljarden.

Extra kosten zijn er alleen voor normale mensen

Die dikke vetpot komt van normale burgers en bedrijven, maar niet van overheden. Ambassades vinden immers dat ze die toeslag helemaal niet moeten betalen. Met name Europese overheden verzinnen graag regels om de toegang tot steden duurder te maken of te beperken, maar ze vinden niet dat ze zich daar zelf aan moeten houden. België is op dat vlak geen uitzondering. Het personeel van de Belgische ambassade in Londen vergaarde intussen al voor bijna 60.000 euro - dik 51.000 Britse Ponden - onbetaalde toeslagen. Diplomaten, die een uitgebreide bescherming tegen gerechtelijke vervolging genieten, vinden dat ze uitgezonderd zijn van die toeslag. De stad Londen is het er echter niet mee eens en wil wel degelijk voor de rechter haar gelijk halen. ‘Diplomaten zijn vrijgesteld van belastingen, maar niet van het betalen voor een dienst (de toegang tot Londen met de auto)’, klinkt het.

In het totaal meer dan 150 miljoen euro tegoed

België is in de lijst met wanbetalers een kleine garnaal - wellicht omdat het er op diplomatiek vlak niet zo actief is. De grootste wanbetaler is de Amerikaanse Ambassade. Die staat in haar eentje al 15 miljoen euro in het rood. In het totaal hebben diplomaten al meer dan 150 miljoen euro toeslagen niet betaald.