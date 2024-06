BMW annuleert miljardendeal voor nieuwe batterijen

Door: BV

Het was met het nodige tromgeroffel dat BMW in 2020 een overeenkomst voorstelde voor het leveren van een massa batterijen voor elektrische auto’s. Dat doen automerken nu eenmaal - een indruk wekken. BMW Zou voor twee miljard euro accu’s kopen van Northvolt - een bedrijf dat in 2016 werd opgericht door twee ex-Tesla medewerkers.

Productie te laat en te smerig

Northvolt pakt uit met accu’s die helemaal met hernieuwbare energie geproduceerd worden. Maar er lijkt een groot verschil te zijn tussen theorie en praktijk. Volgens het Duitse Handelsblatt, annuleerde BMW de aankoop om verschillende redenen. Northvolt loopt naar verluidt twee jaar achterop met het uitbouwen van z’n productiecapaciteit, maar het zou ook veel te veel afval veroorzaken. BMW zal de accu’s die het nodig heeft daarom niet in Europa, maar bij het Koreaanse Samsung SDI halen.

BMW Neue Klasse met Northvolt-batterijen

BMW heeft wel nog steeds een contract met Northvolt voor het leveren van de accu’s van de ‘Neue Klasse’. Dat worden auto’s met batterijtechnologie van de volgende generatie. De eerste daarvan wordt een nieuwe iX3, die in 2025 wordt verwacht. Daarna staat ook een specifieke sedan van het formaat van de 3-Reeks op de planning. Daarvan liet het Duitse bedrijf al een concept car zien (foto). Northvolt is één van de spelers die, met forse ondersteuning van de Europese Unie, meer batterijproductie naar het Oude Continent moet halen. Maar inspanningen op dat vlak, dragen momenteel nog weinig vruchten. Een rapport van de Europese Comissie zelf concludeerde in maart van 2023 nog dat er weliswaar miljarden aan steun waren verleend, maar dat er omzeggens geen meetbare resultaten waren. "Een nieuwe impuls is nodig", kopte dat rapport.