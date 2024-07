In cijfers: zo dramatisch is de positie van Polestar

Door: BV

Dat het niet zo goed gaat met Polestar - de aan Volvo verwante Chinees-Zweedse fabrikant van elektrische auto’s - is geen geheim. Het bedrijf zit inmiddels flink in de moeilijkheden. Dat blijkt nogmaals uit de jaarresultaten van 2023 die deze week na lang treuzelen bekend werden gemaakt.

Aanslepende vertragingen

Het merk heeft de grootste moeite om nieuw aangekondigde modellen effectief op de markt te brengen. De eigenlijk als Volvo ontwikkelde Polestar 2 is daardoor tot op heden de enige vlot leverbare auto van het merk gebleken. Het bedrijf voert zoals steeds meer automerken in de eerste plaats een agressieve maar weinig realistische communicatiestrategie. Zo werd de Polestar 3 al in oktober 2022 aangekondigd. Meer dan anderhalf jaar geleden dus. Volgens het bedrijf zijn de eerste exemplaren van die peperdure elektrische SUV (vanaf 79.900 euro) nu pas uit China aangekomen bij de Europese klanten. Een meer betaalbaar model - de Polestar 4, vanaf 64.800 euro, zal die vervoegen, maar dat model heeft geen achterruit. Een opvallende keuze die de auto ongetwijfeld moeilijker verkoopbaar maakt bij een groot publiek.

Vorig jaar moest het bedrijf al eens op zoek naar vers geld. Toen schroefde ook zusterbedrijf Volvo z’n belang stevig terug. De Zweden waren het beu om er geld aan te verliezen. Polestar zocht en vond extra werkingskapitaal bij een consortium aan banken. Het deed weinig om de beurskoers van Polestar te ondersteunen. Die bleef afkalven. Na de introductie in de zomer van 2021 aan zo’n 10 dollar steeg de koers eerst naar ruim 15 dollar in oktober 2021. Maar het aandeel raakte sindsdien meer dan 90 procent van z’n waarde kwijt. Het is niet eens één dollar meer waard.

Polestar koos z’n moment om de cijfers te communiceren zorgvuldig - net na het nieuws van de eerste leveringen van de Polestar 3 en op het moment dat de Amerikaanse nationale feestdag er de beurzen gesloten hield.

Verkoop valt tegen - meer dan een miljard euro verlies

Volvo realiseerde in 2023 amper driekwart van z’n verwachte verkopen . Maar financiële resultaten had het bedrijf nog niet vrijgegeven. Dat had eigenlijk wel gemoeten en het werd daarvoor al door een beurswaakhond op de vingers getikt. Uiteindelijk wachtte Polestar tot vlak na de aankondiging dat de eerste Polestar 3 geleverd werden. Een doorzichtige poging om de beurskoers wat een sprankeltje goed nieuws te ondersteunen. Het verandert echter niks aan het feit dat de financiën van de onderneming bloedrood kleuren. Uiteindelijk realiseerde Polestar in 2023 een omzet van 2,21 miljard euro. Drie procent minder dan een jaar eerder. Maar het maakte ook fors meer verlies. In 2022 verdween er nog 448 miljoen euro van de rekeningen. In 2023 kwam het nettoverlies uit op liefst 1,09 miljard euro.

Hoe lang kan Polestar nog bestaan?

Intussen compliceren ook aangekondigde (fors) hogere invoertaksen voor Chinese elektrische auto’s de zaak. De vaak verkondigde Zweedse nationaliteit van Polestar is een marketingsausje dat moet verhullen dat leenheer Geely de plak zwaait in de twee fabrieken waar Polestar momenteel z’n auto’s bouwt. Veel extra hindernissen heeft het merk intussen niet meer nodig, bij moederhuis Geely windt men er geen doekjes om dat het Chinese premiummerk Zeekr prioriteit krijgt. In de wandelgangen wordt nu soms al gefluisterd dat het avontuur Polestar misschien niet lang meer zal duren.