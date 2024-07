Beroemde Land Rover van Lancia wordt verkocht

Door: BV

Een Land Rover van Lancia, wat is dat nu weer? Welja, eind jaren tachtig, begin jaren negentig was Lancia nog erg actief en succesvol in de rallysport. Voor enkele van de zwaarste rally’s, zaosl de in Afrika gereden Safari Rally, werd ter ondersteuning Land Rovers gebruikt. Defenders. Het waren ‘Country’-uitvoeringen - die hadden een geruite stoffen zetelbekleding die minder warm aanvoelde dan de aankleding in vinyl die standaard was.

Ooit een held

Eén van de twee Defenders van het officiële Lancia-team gaat nu onder de hamer. Gerestaureerd én compleet met Lancia-Martini-bestickering. Verder is er eigenlijk niet veel speciaals aan. Of toch - tijdens de Safari-rally in 1991 werd de auto gebruikt om een baby-olifant te redden. Die was in de modder vast komen te zitten. Die reddingsactie was toen echt nieuws - camera’s en fototoestellen waren toen nog niet alomtegenwoordig.

Een koopje zal de heldhaftige Defender wellicht niet worden. Hij wordt op Catawiki geveild. De geschatte verkoopprijs start bij 155.000 euro.